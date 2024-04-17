اليابان تدين الهجمات الإيرانية على إسرائيل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- انتقدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل خلال محادثة هاتفية يوم الثلاثاء مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت كاميكاوا خلال المحادثات التي استمرت 50 دقيقة، إن ”اليابان تشعر بقلق عميق إزاء الهجمات التي تشنها إيران ضد إسرائيل، والتي تزيد من تدهور الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وتدين بشدة مثل هذا التصعيد“.

وأضافت أن ”الوضع الحالي ليس في مصلحة المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك اليابان، ناهيك عن مصلحة إيران والشعب الإيراني“، وحثت طهران على ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من تصعيد التوترات.

كما طلبت كاميكاوا من إيران ضمان سلامة الملاحة في مياه الشرق الأوسط وطلب التعاون في تأمين سلامة المواطنين اليابانيين.

واتفق الوزيران على مواصلة الاتصالات الوثيقة بين بلديهما.

وقالت وزيرة الخارجية إن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لحماية المواطنين اليابانيين في المناطق المتضررة. وأضافت أن اليابان عازمة أيضًا على بذل الجهود الدبلوماسية اللازمة لمنع تدهور الوضع على نحو أكبر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)