توشيبا تدرس الاستغناء عن آلاف العاملين لديها في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس شركة توشيبا إلغاء عدة آلاف من الوظائف في اليابان في إطار سعيها لخفض التكاليف وتحسين هيكل أرباحها، حسبما علم يوم الأربعاء.

ولتسريع عملية إعادة تأهيل إدارتها، تخطط شركة صناعة الإلكترونيات والآلات اليابانية لتركيز الموارد على بنيتها التحتية وعملياتها الرقمية، ومن المتوقع أن ينمو كلاهما.

وتخطط الشركة لإدراج تدابير إعادة التأهيل في خطة الإدارة متوسطة المدى التي ستصدر في شهر مايو/ أيار. وبالإضافة إلى خفض الوظائف، تدرس الشركة عمليات اندماج في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وأشباه الموصلات وغيرها من الشركات التابعة، كما أنها تتطلع إلى بيع الأعمال غير المربحة.

توظف توشيبا حاليًا حوالي 67000 شخص في اليابان. وسوف تختار الأقسام التي ستخفض الوظائف، مثل تلك التي تصبح زائدة عن الحاجة عندما تستوعب الشركة الأم الشركات التابعة. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة محادثات مع نقابتها العمالية قريبًا.

وقعت شركة توشيبا في أزمة إدارية بسبب فضيحة محاسبية وانهيار فرعها التابع لمحطتها النووية في الولايات المتحدة مع خسائر فادحة منذ عام 2015. ومنذ ذلك الحين، ظلت الشركة غارقة في الاضطرابات الإدارية لفترة طويلة، بما في ذلك النزاعات مع صناديق الاستثمار الأجنبية التي أصبحت المساهمين الجدد فيها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)