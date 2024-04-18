أسطورة الأنيمي الياباني «هاياو ميازاكي» ضمن قائمة «تايم» لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- دخل مخرج الأينمي الياباني هاياو ميازاكي ضمن قائمة مجلة التايم لأكثر 100 شخصية تأثيرًا لعام 2024، وفقًا للقائمة التي نشرتها المجلة الأمريكية يوم الأربعاء.

ويوجد أيضًا ثلاثة يابانيين آخرين على القائمة. وهم عالمة الاجتماع تشيزوكو أوينو، وكاتسوهيكو هاياشي، الأستاذ في جامعة أوساكا، والأستاذة في جامعة ييل أكيكو إيواساكي.

ووصفت المجلة ميازاكي، الذي فاز بجائزة الأوسكار للمرة الثانية الشهر الماضي، بأنه ”مبدع فريد من نوعه“.

وعن أوينو قالت المجلة إن كتبها ”دفعت بالأفكار النسوية إلى التيار الرئيسي للمجتمع الصيني، وهي نقطة مضيئة نادرة وسط تفاقم القمع السياسي“.

وفي إشارة إلى هاياشي، قالت المجلة إن عمله في علم الأحياء الإنجابي ”يقدم الأمل لأولئك الذين يعانون من مشاكل العقم أو الأزواج من نفس الجنس الذين يرغبون في يوم من الأيام في إنجاب أطفال بيولوجيين“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)