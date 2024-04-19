كيشيدا ينفي احتمال خضوع قوات الدفاع الذاتي اليابانية لقيادة أمريكية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - نفى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس المخاوف من أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية قد تخضع لقيادة وسيطرة الجيش الأمريكي.

وقال في جلسة عامة لمجلس النواب ”إن التفاهم المشترك بين الولايات المتحدة واليابان هو أن قوات الدفاع الذاتي والجيش الأمريكي يتصرفان بموجب التسلسل القيادي الخاص بكل منهما“.

جاءت هذه التصريحات بعد أن اتفق كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن على تعزيز التنسيق بشأن القيادة والسيطرة بين قوات قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية خلال قمة الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.

وقال كيشيدا: ”سيتولى رئيس الوزراء قيادة قوات الدفاع الذاتي اليابانية والإشراف عليها بصفته القائد الأعلى، سواء كان ذلك في وقت السلم أو في الحرب“.

وقال كيشيدا إن اتفاقه مع بايدن على إنشاء هيئة استشارية للتطوير المشترك وإنتاج المعدات الدفاعية لا يعني أن اليابان تفكر في نقل هذه المعدات إلى دول ثالثة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)