بوينغ تفتتح أول قاعدة بحثية في اليابان

أخبار اليابان

آيتشي - (جيجي برس) -- افتتحت شركة بوينغ يوم الخميس قاعدة بحث وتطوير في ناغويا بمحافظة آيتشي، وهي أول منشأة من نوعها في اليابان.

وفي المنشأة، مركز أبحاث بوينغ اليابان، ستعمل شركة الطائرات الأمريكية العملاقة على تسريع تطوير وقود الطيران المستدام، أو SAF، المصنوع بما في ذلك من نفايات زيت الطهي، وكهربة الطائرات من أجل إزالة الكربون من صناعة الطيران.

يقع مركز الأبحاث في مبنى مكاتب بالقرب من محطة ناغويا، مما يسهل التعاون مع موردي الأجزاء الرئيسية لطائرات بوينغ 787 و777 في جميع أنحاء المدينة الواقعة بوسط اليابان.

كما ستجري أبحاثًا وتطويرًا على خلايا وقود الهيدروجين، والروبوتات لصيانة الطائرات، والمواد المركبة مثل ألياف الكربون التي تساعد على تقليل الوزن.

وقال تود سيترون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة بوينغ، في مؤتمر صحفي، إن مركز الأبحاث الجديد سيعزز القدرات الهندسية العالمية للشركة والشراكات طويلة الأمد في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)