مجلس النواب الياباني يوافق على مشروع قانون بشأن معالجة انخفاض معدل المواليد في البلاد

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طوكيو - (جيجي برس)-- أقر مجلس النواب الياباني يوم الجمعة مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الإجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في البلاد.

تمت الموافقة على مشروع القانون في جلسة عامة بالبرلمان، بدعم رئيسي من الكتلة الحاكمة، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال دورة البرلمان الحالية، المقرر أن تنتهي في يونيو/ حزيران، بعد مداولات في البرلمان.

ويهدف المشروع إلى توسيع مخصصات تربية الأطفال ويدعو إلى إدخال نظام لتحصيل رسوم جديدة بالإضافة إلى أقساط التأمين الطبي العام لتأمين الأموال اللازمة لتدابير مكافحة انخفاض معدل المواليد.

وتخطط الحكومة للبدء في تحصيل الرسوم في السنة المالية 2026 وزيادة المبالغ تدريجيًا لتأمين تريليون ين سنويًا اعتبارًا من السنة المالية 2028.

تقدر وكالة الأطفال والعائلات أن متوسط الرسوم الشهرية سيكون 450 ينًا لكل من لديه تأمين في السنة المالية 2028. ومن المقدر أن يصل المتوسط إلى 800 ين لأولئك الذين تغطيهم برامج التأمين الصحي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)