اليابان تصوت لصالح مشروع القرار وفيتو أمريكي ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

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نيويورك - (جيجي برس)-- رفض مجلس الأمن الدولي يوم الخميس مشروع قرار أوصى بأن تصبح فلسطين دولة عضو كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

وصوتت 12 دولة، من بينها اليابان، فرنسا، الصين، روسيا، وكوريا الجنوبية لصالح القرار. وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

وفلسطين مراقب دائم في الأمم المتحدة دون أن يكون لها حق التصويت. ولكي تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، تحتاج إلى قرار يوصي بعضويتها يعتمده مجلس الأمن وتتم الموافقة عليه في الجمعية العامة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم الجمعة، إن الرفض ”مؤسف“.

وصوتت اليابان لصالح القرار، رغم أنها لا تعترف بفلسطين كدولة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)