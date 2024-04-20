اليابان تقدم لشركات محلية 470 مليون دولار لبناء أجهزة الكمبيوتر العملاقة المخصصة للذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وزارة الصناعة اليابانية يوم الجمعة إنها ستقدم ما يصل إلى 72.5 مليار ين، أو حوالي 470 مليون دولار، كدعم لخمسة مشاريع لبناء أجهزة كمبيوتر عملاقة لاستخدامها في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتهدف الوزارة إلى تعزيز التنمية المحلية لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تحسين البنية التحتية للحوسبة في المنزل.

ويشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكنه إنشاء نصوص وصور تلقائيا انتشارا سريعا. لكن الصناعة اليابانية تعتمد بشكل كبير على شركات التكنولوجيا الأمريكية لبناء أجهزة الكمبيوتر العملاقة وغيرها من البنية التحتية.

وستحصل شركة تكنولوجيا المعلومات Sakura Internet على الحصة الأكبر وقدرها 326 مليون دولار، تليها شركة KDDI التي ستحصل على إعانة قدرها 66 مليون دولار. وستحصل شركة Highreso المزودة لخدمات سحابية على 50 مليون دولار.

سيُطلب من الشركات المتلقية السماح لمطوري الذكاء الاصطناعي باستخدام أجهزة الكمبيوتر العملاقة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة KDDI بإنشاء بنية تحتية حوسبة واسعة النطاق لتطوير الذكاء الاصطناعي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)