اليابان تحذر: جميع الخيارات مطروحة لمواجهة تحركات الين الحادة

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) -- كررت الحكومة اليابانية تحذيرها يوم الجمعة من أنها ستستجيب بشكل مناسب لانخفاض سعر صرف الين في أسواق الصرف الأجنبي.

وقال وزير المالية الياباني شونئيتشي سوزوكي في بيان أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية في واشنطن ”سنتخذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة“ لأسعار الصرف الأجنبي.

وقال سوزوكي، مشيراً إلى التقلبات المتزايدة في أسواق العملات، ”من المهم أن تتحرك أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات، والتقلبات المفرطة غير مرغوب فيها“.

وتتزايد التكهنات بأن السلطات اليابانية ستتدخل في أسواق الصرف الأجنبي لدعم الين مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاما مقابل العملة اليابانية.

وقال سوزوكي أيضا إن اليابان ستنفق 6 ملايين دولار لتعزيز التعاون مع دول جزر المحيط الهادئ.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)