قتيل و7 مفقودين في تحطم مروحيتين عسكريتين يابانيتين

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طوكيو - (جيجي برس)-- تحطمت طائرتان مروحيتان تابعتان لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية خلال تدريب في المحيط الهادئ جنوب طوكيو ليلة السبت، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وفقدان سبعة آخرين.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إن المروحيتين من طراز من طراز ميتسوبيشي إس إتش-60 كي من المحتمل جدًا أنهما اصطدما ببعضهما البعض في الجو وتحطمتا في الماء.

ويقول مسؤولو الوزارة إن الاتصال بإحدى المروحيتين انقطع قبالة جزيرة توريشيما في حوالي الساعة 10:38 ليلا، وبعد دقيقة واحدة تم استقبال إشارة الطوارئ من هذه الطائرة.

وقال المسؤولون إن تحليل الرادار وسجلات أخرى وجد أن المروحيتين كانتا تحلقان بالقرب من بعضهما البعض بينما تم العثور على مسجلات الرحلة الخاصة بهما بالقرب من منطقة التدريب.

وكانت الطائرتان من طراز من طراز ميتسوبيشي إس إتش-60 كي، اللتان تحمل كل منهما طاقمًا مكونًا من أربعة أفراد، تجريان تدريبًا ليليًا مضادًا للغواصات في منطقة تبعد حوالي 280 كيلومترًا شرق توريشيما في سلسلة جزر إيزو قبل أن فقدان الاتصال بهما.

وتواصل قوات الدفاع الذاتي البحث عن أفراد الطاقم السبعة المفقودين، باستخدام العديد من السفن والطائرات بينما تتلقى المساعدة من خفر السواحل الياباني، بحسب الوزارة.

وفي منشور على موقع «إكس»، عرض السفير الأميركي لدى اليابان رام إيمانويل مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)