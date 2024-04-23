كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان

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سيؤول/طوكيو - (جيجي برس) -- أطلقت كوريا الشمالية الإثنين دفعة من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في آخر حلقة ضمن سلسلة اختبارات أجرتها بيونغ يانغ منذ مطلع العام.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن صاروخا واحدا على الأقل أطلق من كوريا الشمالية ويعتقد أنه سقط في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي الإثنين أنه رصد إطلاق ”عدد من الصواريخ البالستية القصيرة المدى“ من منطقة بيونغ يانغ.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي إن الصاروخ وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ حوالي 50 كيلومترًا وسافر لمسافة تقريبية لا تقل عن 250 كيلومترًا. ولم يتم التأكد من حدوث أضرار للطائرات أو السفن.

وأضاف هاياشي يوشيماسا ”إن تصرفات كوريا الشمالية لا تهدد السلام والأمن في اليابان والمنطقة فحسب، بل أيضًا في دول أخرى بالمجتمع الدولي. إن إطلاق الصواريخ البالستية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ويمثل قضية خطيرة تؤثر في سلامة الناس. لقد قدمنا ​​احتجاجا قويا وندين بيونغ يانغ بشدة“.

وهذا هو أول إطلاق لصاروخ باليستي من جانب بيونغ يانغ منذ إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى في الثاني من أبريل/ نيسان. وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن البلاد أجرت تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي يوم الجمعة.

قدمت الحكومة اليابانية احتجاجًا رسميًا لكوريا الشمالية عبر قنوات السفارة في بكين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)