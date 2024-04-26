ترامب: ارتفاع الدولار لأعلى مستوى أمام الين منذ 34 عاماً ”كارثة“ للولايات المتحدة

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واشنطن -(جيجي برس) -- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، إن انخفاض الين الأخير مقابل الدولار يعد ”كارثة كاملة للولايات المتحدة“.

ونشر ترامب هذا المنشور على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي، تروث سوشال، بعد أن بلغت العملة الأمريكية أعلى مستوياتها في 34 عاما فوق 154.50 ين.

وقال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر إن المصنعين الأميركيين ”غير قادرين في الواقع على المنافسة وسيضطرون إما إلى خسارة الكثير من الأعمال، أو بناء مصانع، أو أي شيء آخر، في البلدان “الذكية“.

وقال أيضاً: ”عندما كنت رئيساً، أمضيت وقتاً طويلاً في القول لليابان والصين، على وجه الخصوص، إنه لا يمكنكما القيام بذلك“، مدعياً أنه بذل جهوداً لمنع الدولتان الآسيويتان من توجيه عملاتهما نحو الانخفاض.

وأضاف ترامب في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ”ترك لهما الأمر“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)