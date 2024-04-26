مبيعات تويوتا تتجاوز 10 ملايين سيارة لأول مرة في تاريخها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت شركة تويوتا موتور يوم الخميس إن مبيعات السيارات العالمية للشركة الأم فقط في السنة المالية 2023 زادت بنسبة 7.3٪ عن العام السابق إلى 10,309,457 وحدة، وهو ما يتجاوز 10 ملايين وحدة للمرة الأولى.

كما ارتفع الإنتاج بنسبة 4.5% ليصل إلى 11.2 مليون وحدة، بفضل الطلب القوي في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والهند. كذلك استقر الإنتاج في اليابان، رغم الوقف المؤقت للشحنات في النصف الثاني من العام، بعد الكشف عن تلاعب ”دايهاتسو“ بنتائج اختبارات السلامة في حالات التصادم لأكثر من 30 عاماً.

ارتفعت مبيعات ”تويوتا“ في الصين أيضاً بنسبة 1.4%، لتتغلب بذلك على الصعوبات التي يواجهها عدد من شركات السيارات اليابانية الأخرى، في ظل تزايد شعبية صانعة السيارات الصينية ”بي واي دي“.

ارتفع إنتاج تويوتا العالمي من السيارات في السنة المالية 2023 بنسبة 9.2% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 9,971,739 وحدة، وذلك بفضل تخفيف النقص في أشباه الموصلات الناجم عن أزمة كوفيد-19. وبينما نما الإنتاج للعام الثالث على التوالي، إلا أنه ظل أقل من هدف صانع السيارات البالغ 10.1 مليون وحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)