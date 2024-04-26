السياحة المفرطة تدفع بلدة يابانية إلى حجب جبل فوجي

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ياماناشي - (جيجي برس)-- بعد أن سئمت بلدة في محافظة ياماناشي، غربي طوكيو، من السلوك السيئ للزوار، قررت إقامة شاشة سوداء ضخمة لحجب رؤية جبل فوجي.

وبعد شكاوى السكان المحليين، قررت حكومة مدينة فوجيكاواجوتشيكو تركيب الشاشة - بارتفاع 2.5 متر وعرض 20 مترًا - لمنع السياح من التقاط صور للجبل الجميل الذي يلوح في الأفق خلف متجر صغير.

وفقًا لمسؤولي البلدة، اكتظت منطقة مشاهدة جبل فوجي بالزوار، بما في ذلك العديد من الأجانب، في السنوات الأخيرة، حيث يتواجد العشرات من الغرباء دائمًا لالتقاط الصور.

يشتكي السكان المحليون من أنهم يلقون القمامة ويدخنون ويحتلون الرصيف ويوقفون سياراتهم بشكل غير قانوني.

بل إن البعض يتسلق على سطح عيادة أسنان قريبة أو يقومون ببيع أشياء في ممتلكاتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)