رفع دعوى قضائية ضد وحدة ”ميتا“ اليابان بسبب إعلانات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار اليابان

كوبي - (جيجي برس)-- رفع أربعة أشخاص دعوى قضائية يوم الخميس ضد الوحدة اليابانية لشركة تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي ”ميتا“، متهمين إياها بالفشل في منع الإعلانات الاحتيالية التي تستخدم صور وأسماء المشاهير.

وقال وكيل المدعين إن هذه هي المرة الأولى في البلاد التي يرفع فيها ضحايا إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي الكاذبة دعوى قضائية ضد مشغل المنصة.

ورفع سكان كوبي ومحافظة هيوغو ومدن أخرى في البلاد دعوى أمام محكمة مقاطعة كوبي، مطالبين الشركة، التي كانت تسمى سابقًا فيسبوك، بدفع تعويضات يبلغ مجموعها حوالي 23 مليون ين.

ووفقا للشكوى ومصادر أخرى، تم خداع المدعين بمبلغ يتراوح بين 250 ألف ين إلى 21 مليون ين بعد الوصول إلى إعلانات تضم شخصيات بارزة، بما في ذلك رجل الأعمال يوساكو ميزاوا، على صفحتي ميتا فيسبوك وإنستغرام بين أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

تستخدم مثل هذه الإعلانات الاستثمارية المزيفة أسماء وصور المشاهير دون إذن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)