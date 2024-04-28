ميتسوبيشي تبيع حصتها في«كنتاكي فرايد تشيكن» اليابان لصندوق استثمار أمريكي

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طوكيو - (جيجي برس) -- دخلت شركة ميتسوبيشي التجارية اليابانية الكبرى في المراحل النهائية من المحادثات لبيع جميع أسهمها في شركة كنتاكي اليابانية المحدودة إلى صندوق الاستثمار الأمريكي مجموعة كارلايل، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

ومن المتوقع أن تتخذ ميتسوبيشي قرارًا بشأن البيع بحلول نهاية مايو/ أيار، وفقًا للمصادر. تدير شركة كنتاكي القابضة اليابان سلسلة مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن في البلاد.

ويبدو أن مجموعة كارلايل تهدف إلى تحويل شركة كنتاكي القابضة اليابانية إلى شركة خاصة من خلال الاستحواذ على حصة قدرها 35٪ مملوكة لشركة ميتسوبيشي وأسهم مملوكة للآخرين.

شركة كنتاكي اليابانية المحدودة مدرجة في القسم القياسي في بورصة طوكيو. ويبلغ إجمالي قيمتها السوقية حوالي 110 مليار ين.

وتوقعت الشركة أن مبيعاتها الموحدة في العام المنتهي في مارس/ آذار ارتفعت بنسبة 10.1% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 110 مليار ين. ومن المتوقع أن يرتفع صافي أرباحها بنسبة 52.7% إلى 3.8 مليار ين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)