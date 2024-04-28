الين الياباني يتراجع أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 34 عاما

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نيويورك - (جيجي برس)-- ارتفع الدولار فوق 158 ينًا للمرة الأولى منذ حوالي 34 عامًا في تعاملات نيويورك يوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة.

وبلغ سعر الدولار 158.32-158.42 في الساعة الخامسة مساء، مرتفعا 2.73 ين عن نفس الوقت من يوم الخميس.

وتسارعت عمليات بيع الين مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته النقدية دون تغيير في اجتماع السياسة الذي استمر يومين وانتهى يوم الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن الضعف الحالي للين لا يؤثر بشكل كبير على التضخم الأساسي في اليابان. وقد أثار هذا التصريح تكهنات بأن البنك المركزي الياباني سوف يؤجل رفع سعر الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر مارس/ آذار، تضخمًا مستمرًا في الولايات المتحدة، مما قلل من الآمال في خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.