【فيديو】عرض «الوحش غودزيلا» على جدار مبنى إدارة العاصمة طوكيو

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عرض مقطع فيديو للفيلم الشهير الوحش غودزيلا على جدار مبنى إدارة العاصمة طوكيو. ومنذ شهر فبراير/شباط، بدأت إدارة العاصمة في عرض العديد من العروض باستخدام أحد مباني مكاتبها شاشةً في إطار الترويج للسياحة.

من الملفت للنظر أن هذا المشروع قد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر منظومة دائمة للعرض بالإسقاط الضوئي، مما يعكس الابتكار والإبداع في استخدام التكنولوجيا لخلق تجارب ممتعة ومميزة في الحياة الحضرية.

تخصيص الحكومة تمويلاً كبيرًا لتشغيل هذه المنظومة يعكس الاعتراف بأهمية السياحة والترويج لطوكيو كوجهة سياحية عالمية، ويظهر الالتزام بتعزيز القطاع السياحي كجزء أساسي من الاقتصاد المحلي.

إنها فرصة رائعة للاستمتاع بتجربة فريدة ومثيرة في قلب العاصمة النابضة بالحياة!

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)