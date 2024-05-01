إمبراطور اليابان ناروهيتو يحتفل بمرور خمس سنوات على تنصيبه

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- احتفل إمبراطور اليابان ناروهيتو اليوم الأربعاء بالذكرى الخامسة لتنصيبه على العرش، والتي تمثل بداية فترة ريوا الحالية.

جاءت هذه السنوات الخمسة وسط تحديات كبيرة نتيجة لجائحة كورونا، مما أدى إلى فرض قيود على أنشطة العائلة الإمبراطورية.

بعد تهدئة حالة العدوى في خريف 2022، استأنف الإمبراطور وأفراد آخرون من العائلة زياراتهم إلى المناطق الإقليمية.

قام الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو بزيارة المناطق المتضررة من زلزال شبه جزيرة نوتو في وسط اليابان الذي وقع في الأول من يناير/ كانون الثاني من هذا العام.

تعكس هذه الزيارات سعي الإمبراطور للتقرب من المواطنين وتقديم الدعم في الأوقات الصعبة.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)