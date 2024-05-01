الين يتراجع بعد تقارير عن تدخل السلطات اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- من المعتقد أن السلطات اليابانية قامت بشراء الين وبيع الدولار بالتدخل في سوق الصرف الأجنبي بقيمة حوالي 5 تريليون ين يوم الاثنين، حسبما علم يوم الثلاثاء.

تم تقديم هذا التقدير من قبل اللاعبين في السوق بناءً على بيانات بنك اليابان حول التغيرات المتوقعة في أرصدة الحساب الجاري للمؤسسات المالية التجارية في البنك.

وانخفض الدولار يوم الاثنين إلى ما دون 155 ينا بعد ساعات فقط من تجاوزه 160 ينا للمرة الأولى منذ نحو 34 عاما. حدث هذا في التعاملات الخارجية حيث كانت سوق طوكيو مغلقة بسبب عطلة وطنية.

وأثارت هذه التحركات المفاجئة تكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت لشراء الين وبيع الدولار في مناسبات متعددة.

ولم تؤكد السلطات اليابانية أنها تدخلت في سوق العملات لدعم الين؛ لكن الأسواق لا تزال في حالة تأهب شديد للتدخل قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ولا يزال الين عند مستوى أدنى مما كان عليه قبل إعلان قرار السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع الماضي. كما عانى الين من أكبر انخفاض شهري له منذ يناير/ كانون الثاني.

وكان أكبر مبلغ أنفقته اليابان على التدخل في شراء الين في يوم واحد هو 5620.2 مليار ين تم استخدامه في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عندما كان الدولار يرتفع بما يقرب من 152 ينًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)