«كودومو شوكودو» يساعد الأطفال في المناطق التي ضربها زلزال وسط اليابان

أخبار اليابان

إيشيكاوا - (جيجي برس)-- تواصل كافتيريات ”كودومو شوكودو“ التي تقدم وجبات الطعام للأطفال المحتاجين مجانًا أو بأسعار منخفضة عملياتها في المناطق المنكوبة بالزلزال القوي الذي وقع في الأول من يناير في شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا. ، وسط اليابان.

لكن بعض مشغلي كودومو شوكودو في منطقة أوكونوتو في شبه الجزيرة، والتي تضررت بشدة بشكل خاص من جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، يواجهون صعوبات في تقديم خدماتهم بسبب الأضرار الناجمة عن الكارثة، وبالتالي فهم بحاجة إلى المساعدة من أجزاء أخرى من المحافظة و في أماكن أخرى من البلاد.

في مدينة إيشيكاوا في سوزو في شبه الجزيرة، أقامت ستة كيانات من داخل وخارج المحافظة بشكل مشترك حدث كودومو شوكودو في 31 مارس، مع عناصر القائمة بما في ذلك الأطعمة المفضلة للأطفال مثل الموز المغطى بالشوكولاتة وحلوى القطن ووعاء من الأرز مغطى بالشوكولاتة. لحم خنزير مقلي بالزنجبيل.

وفي اليوم، زار الأطفال وغيرهم من حوالي 50 عائلة الكافتيريا، واستمتعوا بالأطباق الدافئة والحلويات في أجواء احتفالية.

وكان من بينهم ميغومي هاسي، 34 عاماً، وأطفالها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات من بلدة نوتو المجاورة لسوزو.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)