انخفاض عدد الأطفال في اليابان للعام الثالث والأربعين على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت وزارة الشؤون الداخلية اليوم السبت أن تقديرات عدد الأطفال دون سن 15 عامًا في اليابان حتى الأول من أبريل/ نيسان بلغت 14.01 مليون طفل، وهو ما يمثل انخفاضًا للعام الثالث والأربعين على التوالي.

وقالت الوزارة قبل يوم من يوم الطفل، إن الرقم انخفض بمقدار 330 ألف طفل عن العام السابق ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 1950، والذي يمكن أن تعود إليه بيانات قابلة للمقارنة.

وبلغ عدد الأولاد 7.18 مليون نسمة، وعدد البنات 6.83 مليون نسمة.

وانخفضت نسبة الأطفال في إجمالي سكان البلاد لمدة 50 عاما على التوالي، مسجلة مستوى قياسيا منخفضا بلغ 11.3٪.

ووفقا للأمم المتحدة وتقديرات أخرى لفترات مسح مختلفة، فإن اليابان لديها ثاني أقل نسبة من الأطفال في إجمالي السكان من بين 37 دولة يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)