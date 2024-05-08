لا تزال هناك حاجة إلى تدابير مكافحة العدوى بعد مرور عام على خفض مستوى فيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بينما يصادف يوم الأربعاء مرور عام منذ أن خفضت اليابان تصنيف فيروس كورونا إلى فئة الأمراض المعدية منخفضة الخطورة التي تشمل الأنفلونزا الموسمية، واجهت البلاد حالات تفشي غير موسمية وأكبر من المعتاد لأمراض معدية أخرى. خلال العام الماضي.

يحث خبراء الأمراض المعدية الناس على تنفيذ التدابير الأساسية للوقاية من العدوى، مثل غسل اليدين، حيث يُعتقد أن مناعتهم ضد مسببات الأمراض الأخرى غير فيروس كورونا قد ضعفت خلال جائحة كورونا.

تماشيًا مع تخفيض تصنيف كورونا في مايو/ أيار 2023، توقفت اليابان عن إحصاء جميع حالات كورونا على مستوى البلاد وبدأت في تلقي تقارير حالة كورونا من حوالي 5000 مؤسسة طبية معينة.

ووفقا لوزارة الصحة، انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل/ نيسان للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وكانت البلاد خالية إلى حد كبير من حالات تفشي كبيرة لمتغيرات كورونا منذ تخفيض تصنيف الفيروس، باستثناء موجة العدوى التاسعة في الصيف الماضي وبعض الفترات الأخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)