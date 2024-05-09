الحكومات المحلية اليابانية تدعم الاستعدادات للموت

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تتحرك الحكومات المحلية في اليابان لدعم أنشطة ”شوكاتسو“، أو الاستعدادات للموت، من قبل كبار السن الذين ليس لديهم أقارب، حتى يتمكنوا من مفارقة الحياة دون قلق.

في مثل هذه الخدمات، يسأل المسؤولون كبار السن عن رغباتهم فيما يتعلق بخطط الجنازات وتنظيف ممتلكاتهم.

وتأتي هذه الخطوة مع تزايد عدد كبار السن غير المتزوجين في البلاد. ووفقا لمسح حول الظروف المعيشية أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، وصل عدد الأسر المكونة من شخص واحد والتي يبلغ عمر أفرادها 65 عاما أو أكثر إلى 8.73 مليون في عام 2022، أي أكثر من ضعف الرقم في عام 2001.

ومن المتوقع أن يزداد عدد هذه الأسر مع بقاء عدد أكبر من الأشخاص عازبين.

كانت مدينة يوكوسوكا بمحافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو، رائدة في خدمة دعم الشوكاتسو في عام 2015. ويطرح مسؤولو المدينة على السكان المسنين من ذوي الدخل المنخفض والعازبين الذين ليس لديهم أقارب أسئلة مثل مكان وضع رفاتهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)