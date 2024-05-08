تويوتا توسع برنامج إعادة التوظيف ليشمل العمال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

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ناغويا - (جيجي برس)-- ستوسع شركة تويوتا موتور برنامجها لإعادة التوظيف ليشمل العمال الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق في جميع الوظائف، بدءًا من أغسطس/ آب، حسبما علم يوم الأربعاء.

واعتمادًا على الوضع في كل مكان عمل، يمكن توظيف هؤلاء العمال حتى سن 70 عامًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء على العاملين الميدانيين، والذي يتزايد وسط التحول إلى السيارات الكهربائية. وتأمل تويوتا أيضًا أن يستخدم العمال المخضرمون خبرتهم لتوجيه العمال الأصغر سنًا.

تم تحديد سن التقاعد في تويوتا عند 60 عامًا، وتقوم الشركة حاليًا بإعادة توظيف أولئك الذين وصلوا إلى هذا السن إذا كانوا يريدون الاستمرار في العمل حتى سن 65 عامًا. وفي بعض الحالات، يتم إعادة توظيف أولئك الذين بلغوا 65 عامًا كاستثناءات.

وسيتم تحديد الرواتب وظروف العمل الأخرى بموجب برنامج إعادة التوظيف الموسع، بناءً على النظام الحالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)