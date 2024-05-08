عدد المصابين بمرض الخرف سيصل إلى 5.8 ملايين في اليابان عام 2050

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- من المتوقع أن يكون لدى اليابان 5,866,000 مريض بالخرف من كبار السن في عام 2050، بزيادة أكثر من 1.4 مليون شخص عن عام 2022، حسبما أظهرت تقديرات يوم الأربعاء.

وقالت مجموعة بحثية كلفت وزارة الصحة بإعداد هذا التقدير إنه بالنسبة لعام 2022، من المتوقع أن يصل عدد هؤلاء المرضى إلى 4.432.000 شخص، وهو ما يمثل 12.3% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل انتشار كبار السن إلى 15.1% في عام 2050.

ويستند هذا التقدير، الذي تم الكشف عنه في اجتماع حكومي عقد يوم الأربعاء، إلى نتائج الأبحاث التي أجريت في أربع مناطق في البلاد.

ستناقش الحكومة كيفية معالجة الزيادة المتوقعة في مرضى الخرف وعكس النتائج في خطة أساسية سيتم وضعها في وقت مبكر من الخريف.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)