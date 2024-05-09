عرض النسخة المسرحية لفيلم الأنيمي «المخطوفة» للمخرج الياباني الشهير ميازاكي هاياو في لندن

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لندن - (جيجي برس)-- عرضت المسرحية المقتبسة من فيلم ”Spirited Away“ أو ”المخطوفة“ لمخرج الأنيمي الياباني الشهير ميازاكي هاياو الذي حقق نجاحًا عالميًا لأول مرة في أحد أكبر مسارح لندن.

وفي يوم الثلاثاء، الذي شهد انطلاق العرض، انفجر المسرح المكتظ بالضحك على إيماءات الشخصيات المشهورة أثناء العروض، وسط هتافات حماسية وتصفيق للممثلين أثناء رفع الستار.

بما يعكس شعبية فيلم الأنيمي في بريطانيا، يتم عرض النسخة المسرحية في أكبر مسرح في ويست إند. وسيستمر العرض حتى 24 أغسطس/ آب، مع تمديد العرض لمدة خمسة أسابيع من الجدول الزمني الأولي.

يذكر أنه تم إصدار الفيلم، الذي أخرجه ميازاكي هاياؤو، في عام 2001 وحقق نجاحًا كبيرًا. ويحكي قصة فتاة تطأ قدمها عن غير قصد في عالم غامض من الآلهة. وطرحت النسخة المسرحية لأول مرة في اليابان في عام 2022.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)