تحسن مستوى إتقان اللغة الإنكليزية لدى الطلاب اليابانيين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته وزارة التعليم اليوم الخميس أن مستوى إتقان اللغة الإنكليزية لدى طلاب المدارس الإعدادية والثانوية العامة في اليابان مستمر في التحسن.

ارتفعت نسبة طلاب المدارس الإعدادية في السنة الثالثة الذين يتمتعون بمهارات في اللغة الإنكليزية تعادل الصف الثالث أو أعلى في اختبارات الكفاءة إيكن في البلاد إلى 50٪ في المسح المالي لعام 2023، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن العام السابق.

وارتفعت حصة طلاب السنة الثالثة بالمدارس الثانوية الذين يتمتعون بمهارات اللغة الإنجليزية المكافئة للصف ما قبل الثاني أو مستويات أيكن الأعلى بمقدار 1.9 نقطة بنسبة 50.6٪.

وصلت كلا النسبتين إلى 50% للمرة الأولى. وتهدف الحكومة إلى رفع الرقم إلى 60% أو أكثر بحلول السنة المالية 2027.

حسب المحافظة والمدينة الرئيسية، كانت نسبة طلاب المدارس الإعدادية في السنة الثالثة الحاصلين على الصف الثالث أو مستويات إيكن الأعلى هي الأعلى في مدينة سايتاما، حيث بلغت 88.4٪.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)