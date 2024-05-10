ولي العهد السعودي يزور اليابان يومي 20 و23 مايو

أخبار اليابان

طوكيو - جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيزور اليابان في الفترة من 20 إلى 23 مايو/ أيار.

من المقرر أن يلتقي ولي العهد خلال زيارته بالإمبراطور ناروهيتو ويجري محادثات مع رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو.

من المتوقع أن يناقش ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني بشكل رئيسي التعاون الثنائي في مجال التقنيات المتعلقة بإزالة الكربون، بالنظر إلى جهود المملكة العربية السعودية لتغيير نظامها الاقتصادي المعتمد على النفط.

ومن المتوقع أيضًا أن يتحدث الطرفان عن الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)