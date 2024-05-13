السيناتور ليندسي غراهام يقارن القنابل الأمريكية النووية على هيروشيما وناغاساكي بحرب غزة

واشنطن - (جيجي برس)-- أدلى عضو جمهوري أمريكي في مجلس الشيوخ مرة أخرى بتصريحات يوم الأحد برر فيها القصف الذري الأمريكي عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناغاساكي اليابانيتين.

وعندما سألته مديرة الحوار كريستين ويلكر عن السبب الذي يجعل من المقبول أن يحجب الرئيس رونالد ريغان أسلحة معينة عن إسرائيل خلال حربها في لبنان في الثمانينيات، ولكن من غير المقبول أن يهدد بايدن بفعل ذلك الآن، أثار غراهام مرة أخرى الحرب العالمية الثانية.

وتساءل غراهام ”هل يمكنني أن أقول هذا؟، لماذا من المقبول أن تقوم أمريكا بإسقاط قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغاساكي لإنهاء حرب التهديد الوجودي بينهما؟ لماذا كان من المناسب لنا أن نفعل ذلك؟. “أعتقد أنه أمر مقبول، كان هذا هو القرار الصحيح”

وأضاف: “لذا، يا إسرائيل، افعلي كل ما عليك فعله للبقاء على قيد الحياة كدولة يهودية. كل ما عليك فعله”

وردت ويلكر قائلةً لغراهام إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يقولون إن التكنولوجيا تغيرت بشكل كبير منذ الحرب العالمية الثانية، وهي نقطة أوضحتها في وقت سابق من المقابلة أيضًا.

أجاب غراهام: “نعم، هؤلاء المسؤولون العسكريون الذين تتحدثين عنهم حمقى”.