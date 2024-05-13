دعوة لزيادة أجور المعلمين في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- اقترحت لجنة استشارية لوزير التعليم الياباني اليوم الاثنين زيادة علاوات معلمي المدارس العامة التي يتم دفع أجورها بدلاً من أجور العمل الإضافي، وذلك لأول مرة منذ حوالي خمسة عقود.

دعت لجنة فرعية تابعة للمجلس المركزي للتعليم إلى رفع العلاوات إلى 10% من الراتب الشهري فأعلى من 4% حالياً، ضمن جهود تأمين معلمي المدارس الرسمية.

وتعتزم وزارة التربية تقديم مشروع قانون لزيادة العلاوات إلى البرلمان مطلع العام المقبل.

وإذا تم رفع هذا الرقم إلى 10%، فسوف يكلف ذلك الحكومة اليابانية والحكومات المحلية نحو 210 مليار ين إضافية سنوياً.

واقترحت اللجنة الفرعية أيضًا زيادة بدلات المعلمين الذين لديهم أعباء عمل ثقيلة ومديري المدارس ونوابهم لبناء نظام الرواتب وفقًا لواجبات المعلمين وظروف العمل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)