اليابان تشعر بالقلق إزاء تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن تبرير القصف الذرّي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تشعر الحكومة اليابانية بقلق متزايد بشأن سلسلة من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون لتبرير القصف الذري الأمريكي في أغسطس/آب عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناغاساكي اليابانيتين.

ينظر الكثيرون في الولايات المتحدة إلى القصف الذرّي في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية نظرة إيجابية. وأبلغت طوكيو، التي تعارض استخدام الأسلحة النووية، الجانب الأمريكي بموقفها، لكنها تجد صعوبة في التعامل مع سلسلة التصريحات.

وفي اجتماع بالكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، أدلى ليندسي غراهام، السيناتور الجمهوري ذو النفوذ، بتصريح يدافع فيه عن القصف الذرّي. وغراهام مقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاءت هذه التصريحات عندما كان غراهام يتحدث عن دعم إسرائيل فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني.

وقد نقلت الحكومة اليابانية موقفها إلى الجانب الأمريكي عقب تصريحات غراهام. ورغم ذلك قال السيناتور في برنامج تلفزيوني يوم الأحد إن قرار إسقاط القنابل الذرية كان صحيحا وإن القصف ساهم في إنهاء الحرب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)