دراسة يابانية.. حتى الارتفاع الطفيف في ضغط الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية

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طوكيو - (جيجي برس)-- وجدت دراسة يابانية أنه حتى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية والقلبية، بما في ذلك السكتات الدماغية وفشل القلب، بمقدار الضعف، مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بضغط دم طبيعي.

وقال فريق بحثي بجامعة مدينة يوكوهاما في إعلان عن نتائج أبحاثه الشهر الماضي إنه كلما ارتفع ضغط الدم، زاد خطر الإصابة بمثل هذه الأمراض.

وقال عضو الفريق كيسوكي كوهارا، الأستاذ المشارك في الجامعة: ”من الضروري معالجة خطر تطور المرض من مرحلة الارتفاع الطفيف في ضغط الدم“.

وأجرى الفريق مسحا على 81876 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما أجروا فحوصات منتظمة في أماكن عملهم في العام المالي 2010 أو العام المالي 2011 ولم يتلقوا علاجا لارتفاع ضغط الدم في ذلك الوقت. وأجرت مسوحات متابعة لمدة تصل إلى تسع سنوات لمعرفة العلاقة بين ضغط الدم وتطور المرض.

خلال فترة المسح، أصيب 334 شخصًا بأمراض الأوعية الدموية الدماغية أو القلبية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)