شركة شارب اليابانية تتوقف عن إنتاج شاشات LCD الكبيرة لأجهزة التلفزيون

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- أعلنت شركة صناعة الإلكترونيات اليابانية ”شارب“ أنها ستتوقف عن إنتاج جميع شاشات الكريستال السائل الكبيرة الخاصة بأجهزة التلفزيون، بحلول نهاية سبتمبر/أيلول.

وتهدف هذه الخطوة إلى بناء الشركة حيث تريد ”شارب“ إعادة هيكلة أعمالها المتعثرة في مجال شاشات LCD.

وأعلنت شركة ”شارب“ عن خسارة صافية قدرها 149.9 مليار ين، أو حوالي 960 مليون دولار، للعام المالي المنتهي في مارس/آذار، مع انخفاض إيراداتها من شاشات LCD صغيرة ومتوسطة الحجم. وسجلت الشركة خسارة صافية للعام الثاني على التوالي.

يعد مصنع ساكاي هو موقع الإنتاج الوحيد المتبقي لألواح تلفزيون LCD في اليابان.

في ظل منافسة شرسة من الشركات المصنعة الصينية والكورية الجنوبية، تشهد ظروف السوق لشاشات LCD لأجهزة التلفزيون تباطؤ في وتيرة النمو. يعود ذلك جزئيًا إلى وصول الطلب على الشاشات إلى مرحلة مستوية، حيث قام العديد من المستهلكين بتحديث أجهزة التلفزيون الخاصة بهم أثناء جائحة كورونا، مما أدى إلى تقديم الطلب المتوسط ​​واستقراره بعد فترة من الارتفاع الكبير في الطلب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)