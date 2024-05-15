دراسة: العثور على طفرة جينية في سرطان الكلى لدى 70% من المرضى اليابانيين

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طوكيو - (جيجي برس)-- تم العثور على طفرة جينية فريدة من نوعها في أكثر من 70% من مرضى سرطان الكلى في اليابان، وهي نسبة أعلى من الدول الأخرى، حسبما ذكر فريق دولي من الباحثين اليوم الثلاثاء.

وقال فريق الباحثين، بما في ذلك من المركز الوطني للسرطان في اليابان، إن سببه غير واضح، وهناك احتمال كبير أن تكون هناك عوامل مسرطنة غير معروفة. تم نشر النتائج في مجلة Nature العلمية البريطانية في الأول من مايو/ أيار.

وأجرى الفريق تحليلات الجينوم الكامل للخلايا السرطانية من 962 مريضا يعانون من سرطان الخلايا الكلوية الصافية، وهو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الكلى، في 11 دولة، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية. واستخرج الطفرات من التسلسل الجيني لتحليل أسباب السرطان والاختلافات الإقليمية.

ووجدت أنه تم اكتشاف التوقيع الطفري SBS12 في 26 من أصل 36 مريضًا يابانيًا في الدراسة، بينما تم العثور عليه في حوالي 2% فقط من المرضى من بلدان أخرى. وتختلف خصائص التوقيع عن تلك المرتبطة بالشيخوخة والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

تم اكتشاف الطفرة بشكل متكرر في التحليل الجيني السابق لسرطان الخلايا الكبدية، وهو نوع من سرطان الكبد، لدى اليابانيين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)