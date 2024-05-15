وفاة 17 ألف مسن يعيشون بمفردهم في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أظهر استطلاع أجرته وكالة الشرطة الوطنية اليابانية اليوم الثلاثاء أن 17034 شخصًا مسنًا يعيشون بمفردهم قد توفوا في منازلهم في جميع أنحاء البلاد في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.

ويقدر عدد هذه الوفيات في عام 2024 بنحو 68 ألفًا بعملية حسابية بسيطة.

وأجرت وكالة الشرطة الوطنية مثل هذا الاستطلاع لأول مرة، في وقت تناقش فيه الحكومة قضية الوحدة والعزلة.

وشمل الاستطلاع 60,466 جثة تعاملت معها الشرطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. ومن بينهم، كان 21,716 جثة لأشخاص عاشوا بمفردهم، بما في ذلك أولئك الذين انتحروا.

حسب الفئة العمرية، شكل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق ما يقرب من 80% من إجمالي 21716 حالة، بما في ذلك 2080 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عامًا، و3204 أشخاص بين 70 و74 عامًا، و3480 بين 75 إلى 79 عامًا، و3348 بين 80 و84 عامًا، و4922 حالة 85 عامًا وما فوق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)