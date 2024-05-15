شركة كاسيو اليابانية تعتزم إلغاء 500 وظيفة على مستوى العالم

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة كاسيو اليابانية عن خطة لإلغاء حوالي 500 وظيفة على مستوى العالم، أو 5% من القوى العاملة في مجموعتها، بسبب تدهور أداء أعمالها.

وتسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين والركود الطويل في سوق البيانو الكهربائي في التدهور، وفقًا للإعلان الصادر يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يؤدي خفض الرواتب إلى خفض التكاليف الثابتة للشركة بنحو 5 مليارات ين في السنة المالية 2025.

وسيؤثر خفض الوظائف على جميع قطاعات الأعمال في شركات المجموعة المحلية والخارجية، حيث من المحتمل أن يتم التخلص من حوالي 80% من 500 وظيفة في اليابان والـ 20% المتبقية في الخارج.

ستقرر كاسيو تفاصيل خفض الوظائف، مثل أعمار الأهداف وتواريخ إنهاء الخدمة، لاحقًا. وتأمل في تنفيذ خفض الوظائف بحلول نهاية السنة المالية 2024.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)