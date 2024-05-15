رئيس وزراء اليابان يدافع عن القاعدة المخطط لها لإلغاء الإقامة الدائمة للأجانب المخالفين للقانون

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- يقول رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو إن القاعدة المقترحة لإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب ستكون محدودة لبعض الحالات المخالفة للقانون.

وأكد كيشيدا في اجتماع للجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، أن هذه القاعدة لن تؤثر على الغالبية العظمى من المقيمين الدائمين الأجانب.

تم تضمين هذه القاعدة في بند مشروع قانون لمراجعة قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تتضمن خطة لإلغاء برنامج التدريب الفني الحالي للمواطنين الأجانب وإنشاء خطة جديدة لتدريب العمال الأجانب.

يهدف هذا المشروع إلى السماح للحكومة بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للأجانب إذا فشل حاملو التصاريح عمداً في دفع الضرائب أو أقساط التأمين الاجتماعي.

تم انتقاد الحكومة من قبل دايكي ميشيشيتا، عضو الحزب الديمقراطي الدستوري، لعدم إجراء دراسة لمعرفة عدد المقيمين الدائمين الأجانب الذين فشلوا في دفع الضرائب أو أقساط التأمين الاجتماعي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)