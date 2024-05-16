اليابان.. إحالة شاب إلى النيابة العامة بتهمة الغش الإلكتروني في امتحان قبول جامعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أرسلت شرطة طوكيو اليوم الخميس أوراقًا إلى النيابة العامة بشأن شاب يبلغ من العمر 18 عامًا تقدم بطلب للالتحاق بجامعة واسيدا، بزعم قيامه بالغش في امتحان القبول بالجامعة في فبراير/شباط باستخدام نظارات ذكية قادرة على التقاط الصور.

يشتبه مركز شرطة توتسوكا التابع لإدارة شرطة العاصمة طوكيو في أن الطالب عرقل عمل الجامعة الخاصة في العاصمة اليابانية من خلال تسريب أسئلة الامتحانات.

اعترف الشاب بالتهمة وقال إنه لجأ إلى الغش لأنه كان قلقًا من الرسوب في الامتحان.

يعتقد أن الشاب بحث في منصة إكس قبل أسبوع تقريبًا من الامتحان عن أشخاص قد يكونون قادرين على حل أسئلة صعبة، وأرسل إليهم رسائل يطلب منهم أن يكونوا مدرسيه عبر الإنترنت، مقترحًا دفع أموال لهم مقابل ذلك.

وفي يوم الامتحان، أرسل لهم صورًا دون أن يخبرهم أن الأسئلة كانت من امتحان قبول جامعي. ودون الشاب الإجابات التي تلقاها على ورقة الامتحان. ولكن أحد الأشخاص الذين تواصل معهم الشاب أبلغ الجامعة.

وعندما حضر الشاب لاحقًا لإجراء امتحان بغرض الالتحاق بكلية أخرى، اكتشف موظفو الجامعة وجود كاميرا مثبتة على نظارته. ونتيجة لذلك، تم إلغاء نتائج امتحاناته.

وقد أعرب الشاب عن ندمه على فعلته، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى الاحتيال بسبب خوفه من الفشل. وأكد أنه يدرك خطورة تصرفه ويرغب في تقديم اعتذاره لكل من جامعة واسيدا والأشخاص الذين تورطوا معه في عملية الغش.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)