【فيديو】تصميم روبوت للمساعدة أثناء الكوارث الطبيعية في اليابان

أخبار اليابان

في السادس عشر من الشهر الجاري، كشف معهد أبحاث البناء التابع للشركة الوطنية للبحث والتطوير (مدينة تسوكوبا، محافظة إيباراكي) ومنظمات أخرى للصحافة عن تجربة للتحكم عن بعد باستخدام روبوت رباعي الأرجل قاموا بتطويره. الروبوت قادر على المشي في المناطق ذات ظروف الطرق السيئة، ومن المتوقع أن يتم استخدامه لاستكشاف المناطق التي لا يمكن للأشخاص الوصول إليها، مثل المباني المتضررة، ولإنقاذ الأرواح.

يتميز الروبوت بقدرته على التحرك في البيئات الوعرة والتكيف مع التحديات المختلفة التي قد تعوق حركة الإنسان. يمكن التحكم في الروبوت عن بعد، مما يتيح للفرق الإنقاذية والباحثين إمكانية الوصول إلى مناطق خطرة دون تعريض حياتهم للخطر. هذا التطور يعزز من فعالية عمليات الإنقاذ والاستجابة للكوارث، حيث يمكن للروبوتات أن تصل إلى الأماكن المحاصرة أو المنهارة بسرعة وكفاءة.

التقنية المتقدمة المستخدمة في الروبوت تشمل أنظمة استشعار متطورة وبرمجيات ذكية تمكنه من التفاعل مع البيئة المحيطة وتجاوز العقبات. من المتوقع أن يفتح هذا الابتكار آفاقًا جديدة في مجالات البحث والإنقاذ، وأن يسهم بشكل كبير في تحسين السلامة العامة وتقليل الخسائر البشرية في حالات الطوارئ.

هذه الخطوة تعكس الجهود المستمرة لتطوير تقنيات متقدمة تساهم في حل المشكلات الإنسانية المعقدة، وتبرز دور اليابان الرائد في مجال التكنولوجيا والابتكار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)