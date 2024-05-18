البرلمان الياباني يسن قانونا يسمح بالحضانة المشتركة بعد الطلاق

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طوكيو - (جيجي برس)-- أقر البرلمان الياباني مشروع قانون يسمح للآباء المطلقين باختيار الحضانة المشتركة لأطفالهم اليوم الجمعة، وهي خطوة من شأنها تغيير نظام حضانة الأطفال في البلاد لأول مرة منذ 77 عامًا.

في جلسة عامة لمجلس الشيوخ، تم التصويت على مشروع قانون تعديل القانون المدني والقوانين الأخرى المعنية، ليس فقط من قبل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف، كوميتو، ولكن أيضًا من قبل المعارضة الرئيسية، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، ونيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني)، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب.

وقد أقره مجلس النواب بالفعل الشهر الماضي.

ويسمح النظام الحالي لأي من الزوجين فقط بالحصول على حق الحضانة.

ولكن بموجب القوانين المعدلة، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2026، سيتمكن الوالدان من الاختيار بين الحضانة المشتركة أو الفردية بعد إجراء المناقشات. وفي حالة فشل المحادثات، ستتخذ محكمة الأسرة قرارًا بناءً على مصالح الأطفال. وإذا أقرت المحكمة بحدوث عنف منزلي أو إساءة معاملة الأطفال، فسيتم منح الحضانة لأحد الوالدين.

ويدعو بند تكميلي لمشروع القانون إلى إجراء مزيد من الدراسات حول سبل التأكد من أن قرار طلب الحضانة المشتركة يستند إلى النوايا الحقيقية للوالدين المطلقين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)