【فيديو】السيارة الطائرة «هيكسا» تحلق في سماء طوكيو

أخبار اليابان

دشنت اليابان يوم الجمعة في العاصمة طوكيو ”السيارة الطائرة“، وذلك خلال حدث دولي لعرض أحدث التقنيات. في المعرض، حلقت ”السيارة الطائرة“ على ارتفاع 10 أمتار، معتمدةً على 18 مروحة مثبتة في الجزء العلوي من مقصورة الركاب ذات المقعد الواحد. يبلغ عرض السيارة الطائرة 4.5 متر، وارتفاعها 2.6 متر، وتزن حوالي 196 كيلوغرام.

وقالت حكومة مدينة طوكيو ومنظمون آخرون إنه من المتوقع أن تصبح المركبات الطائرة جزءًا من الجيل القادم من وسائل النقل البشرية وستكون فعالة في التعامل مع الازدحام المروري وتوصيل الإمدادات إلى مناطق الكوارث.

ومن المتوقع أن تصبح السيارات الطائرة وسيلة نقل في المستقبل، يتم استخدامها بشكل شخصي من قبل الأفراد أو كوسيلة نقل داخل المدن. تقدم هذه التكنولوجيا الجديدة حلولًا مبتكرة للتنقل، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من الازدحام المروري، وتفتح الباب أمام حقبة جديدة من وسائل النقل الذكية والمستدامة.

إطلاق ”السيارة الطائرة“ يعكس التقدم التكنولوجي الهائل الذي تحققه اليابان في مجال التنقل الجوي، ويبرز التزامها بتطوير حلول نقل مستقبلية تساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي للنقل التقليدي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)