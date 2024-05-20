ولي عهد السعودية يؤجل زيارته لليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الاثنين، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرجأ زيارته المقررة إلى اليابان.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي إن السعودية أبلغت اليابان بتأجيل الرحلة بسبب الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان الذي يعالج من التهاب في الرئة.

وكان من المقرر أن يلتقي الأمير محمد مع إمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس الوزراء كيشيدا فوميئو خلال الزيارة في الفترة من 20 إلى 23 مايو/ أيار. ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للزيارة.

وقال هاياشي إن البلدين سيعيدان ترتيب رحلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)