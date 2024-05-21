هل تتناول الملح بكثرة؟ .. شركة يابانية تطور ملعقة سحرية تخلصك من مخاطره

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة كيرين اليابانية يوم الاثنين عن إطلاق ملعقة الملح الكهربائية، التي تستخدم الكهرباء لتعزيز إدراك المذاق المالح للأطعمة.

يرسل جهاز الملعقة كميات صغيرة وآمنة من التيار الكهربائي إلى الأطعمة عند تشغيله، مما يعزز إدراك الطعم المالح للأطعمة منخفضة الصوديوم. السعر الموصى به هو 19800 ين.

تعمل الكهرباء المنبعثة من الملعقة على زيادة إدراك الملوحة عن طريق جمع أيونات الصوديوم من الأطعمة واللعاب إلى المستقبلات الموجودة على اللسان. يمكن تغيير شدة التيار على مقياس من أربعة مستويات.

يبلغ طول الملعقة 25 سم وتزن 60 جرامًا، ويمكن استخدامها لمدة 30 ساعة ببطارية ليثيوم واحدة.

بدأ عرض محدود من 200 وحدة يوم الاثنين ويستمر حتى 2 يونيو في المتجر الرسمي للشركة عبر الإنترنت. اعتبارًا من منتصف يونيو، سيكون المنتج متاحًا في متاجر هانز في طوكيو وأوساكا وفوكوؤكا.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)