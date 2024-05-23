【فيديو】تفتح أزها التوليب في حديقة تاكينو سوزان بشمال اليابان

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تتفتح أزهار التوليب بالكامل في حديقة تاكينو سوزوران هيلز في حي مينامي بمدينة سابورو، مما يخلق مشهدًا خلابًا يجذب الزوار من جميع أنحاء المنطقة. تزين الحديقة حوالي 250,000 زهرة توليب بألوان زاهية من 156 نوعًا مختلفًا، تتمايل مع النسيم وتضفي جمالًا طبيعيًا رائعًا. بالإضافة إلى الاستمتاع بجمال الزهور، يمكن للزوار الاستفادة من العديد من المرافق الترفيهية في الحديقة، مثل مسارات المشي وركوب الدراجات، والمناطق المخصصة للنزهات، وحدائق الألعاب للأطفال. الحديقة تعد وجهة مثالية للعائلات ومحبي الطبيعة، حيث يمكنهم قضاء يوم مليء بالأنشطة في الهواء الطلق والاستمتاع بجمال الأزهار البديع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)