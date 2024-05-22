اليابان والمملكة العربية السعودية تتعاونان في سلاسل توريد الطاقة النظيفة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء على التعاون في بناء سلاسل التوريد لموارد الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين والأمونيا.

وعقد الزعيمان مؤتمرا عبر الفيديو بعد تأجيل ولي العهد رحلته إلى اليابان التي كان من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين، بسبب الحالة الصحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب كيشيدا خلال الاتصال عن تمنياته بالصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معرباً عن تطلعه لزيارة ولي العهد لليابان في المستقبل، فيما عبر ولي العهد عن الشكر لرئيس الوزراء الياباني على مشاعره الطيبة، وشكره لتجديده الدعوة لزيارة اليابان.

كما عبر كيشيدا عن رغبته في العمل مع ولي العهد من أجل إبرام مبكر لاتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي، المكون من المملكة العربية السعودية وخمس دول أخرى في الشرق الأوسط.

وقال ولي العهد إنه يرحب باستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة.

واتفق كيشيدا ووولي العهد على إنشاء مجلس شراكة استراتيجية يرأسه الاثنان، على أمل تعزيز العلاقات بين البلدين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)