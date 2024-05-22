【فيديو】مانغا العربية تعلن إطلاق شركة «مانغا إنترناشونال» من طوكيو

أخبار اليابان

أعلنت ”مانغا العربية“ التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن إطلاق شركة ”مانغا إنترناشونال“ وتدشين مقرها الرسمي في اليابان، وذلك في حفل أقامته في العاصمة طوكيو، حضره عدد من المسؤولين والإعلاميين البارزين من الجانبين السعودي والياباني.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ”مانغا العربية“ الهادفة إلى التوسّع نحو الأسواق الدولية، وذلك عقب سلسلة من الشراكات والاتفاقيات الناجحة مع عدد من الشركات ودور النشر اليابانية مثل: ”كودانشا“، ”شوئيشا“، ”كادوكاوا“، ”شوغاكوكان“، و”هاكوسينشا“. تلي هذه الخطوة سلسلة من النجاحات التي حققتها «”مانغا العربية“ خلال السنوات الماضية، حيث أطلقت مجلتي ”مانغا العربية“ للشباب والصغار بنسختيهما المطبوعة والرقمية، والتي تجاوز مجموع مستخدمي تطبيقاتها 8 ملايين مستخدم في أكثر من 195 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 220 نقطة توزيع في العالم العربي لنسختها المطبوعة بمعدل يفوق 400 ألف نسخة شهريًا.

هذا التوسع يعكس الطموح الكبير لـ ”مانجا العربية“ في نشر الثقافة اليابانية ومشاركة الأعمال الفنية اليابانية مع الجمهور العربي والعالمي. يعد هذا التوسع خطوة هامة لتعزيز التعاون الثقافي بين السعودية واليابان، وتعزيز حضور الثقافة اليابانية في الأسواق العالمية من خلال المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)