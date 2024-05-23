【فيديو】حاجز لحجب منظر لجبل فوجي بسبب تصرفات مسيئة من السائحين

أخبار اليابان

قامت بلدة فوجيكاواغوتشيكو في محافظة ياماناشي يوم 21 مايو/أيار بوضع حاجز أسود ضخم على الرصيف بالقرب من أحد المتاجر التي تعمل على مدار الساعة لمعالجة المشاكل الناجمة عن السياحة المفرطة. يتدفق السياح الأجانب على الحي لالتقاط صور لجبل فوجي الذي يبدو وكأنه يقبع فوق المتجر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة حركة المرور والتعدي على ممتلكات الغير.

يعتبر جبل فوجي رمزًا شهيرًا في اليابان وجذبًا رئيسيًا للسياح من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في عدد السياح أثرت سلبًا على حياة السكان المحليين وأدت إلى ازدحام كبير في المنطقة. تأمل السلطات المحلية أن يساهم الحاجز الجديد في تنظيم تدفق السياح وتقليل الاضطرابات التي يسببونها.

إضافة إلى الحاجز، يتم التفكير في تدابير أخرى لتحسين الوضع، مثل زيادة عدد اللافتات الإرشادية وتوفير المزيد من المناطق المخصصة لالتقاط الصور، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بين السياح حول أهمية احترام الممتلكات الخاصة والقوانين المحلية. تعمل البلدة أيضًا على تعزيز التعاون مع المتاجر المحلية لتوفير خدمات أفضل للسياح، مع الحفاظ على راحة السكان المحليين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)