【فيديو】مدينة يابانية تحجب رؤية جبل فوجي الشهير لمواجهة إزعاج السياح

أخبار اليابان

في 21 مايو/أيار، قامت بلدة فوجيكاواغوتشيكو في محافظة ياماناشي بوضع حاجز أسود ضخم على الرصيف بالقرب من أحد المتاجر التي تعمل على مدار الساعة، بهدف معالجة المشاكل الناجمة عن السياحة المفرطة. يتدفق السياح الأجانب على الحي لالتقاط صور لجبل فوجي الذي يبدو وكأنه يرتفع فوق المتجر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة حركة المرور والتعدي على ممتلكات الآخرين.

يُعتبر جبل فوجي رمزًا شهيرًا في اليابان وجذبًا رئيسيًا للسياح من جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في عدد السياح أثرت سلبًا على حياة السكان المحليين وأدت إلى ازدحام كبير في المنطقة. تأمل السلطات المحلية أن يساهم الحاجز الجديد في تنظيم تدفق السياح وتقليل الاضطرابات التي يتسببون فيها.

إضافةً إلى الحاجز، يجري التفكير في تدابير أخرى لتحسين الوضع، مثل زيادة عدد اللافتات الإرشادية وتوفير المزيد من المناطق المخصصة لالتقاط الصور. كما تسعى السلطات إلى تعزيز التوعية بين السياح حول أهمية احترام الممتلكات الخاصة والقوانين المحلية. تعمل البلدة أيضًا على تعزيز التعاون مع المتاجر المحلية لتوفير خدمات أفضل للسياح، مع الحفاظ على راحة السكان المحليين. من بين الخطوات المقترحة الأخرى، تحسين البنية التحتية وتقديم حملات إعلامية لتوعية السياح بكيفية التصرف بشكل مناسب خلال زيارتهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)