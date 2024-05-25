حبتان من شمام ”يوباري“ الياباني تحققان 19 ألف دولار في المزاد الأول لهذا الموسم

أخبار اليابان

سابورو - (جيجي برس)-- حقق زوج شمام من نوع ”يوباري“ الفاخر من مدينة يوباري في شمال اليابان سعرًا قدره 3 ملايين ين، أي حوالي 19 ألف دولار، في أول مزاد لهذا العام. وتعتبر الفاكهة الفاخرة هدية شعبية في البلاد.

وفي صباح الجمعة، دوت أصوات مقدمي العروض في سوق الجملة بسابورو، عاصمة محافظة هوكايدو.

تم بيع حوالي 1700 حبة شمام يوباري في المزاد، وكانت قد جنيت في اليوم السابق. وكانت إحدى شركات تعبئة الخضار والفواكه، ومقرها يوباري، هي صاحبة أكبر عرض للسنة الثالثة على التوالي.

وقال رئيس الشركة، نودا كيوميتشي، إن الشمام هذا العام غني بالنكهة بشكل ملحوظ، وإنه سعيد بالحصول على هذا الزوج. وأضاف أنه يأمل أن يزور الكثير من الناس يوباري ويستمتعوا بالشمام، لأنه سيقدم الزوج الذي اشتراه بالمجان لهم في يونيو/حزيران.

ويقول مسؤولو التعاونيات الزراعية المحلية إن الشمام ينمو بشكل ممتاز هذا العام بفضل الطقس الجيد.

شمام يوباري يعتبر من أفخر أنواع الشمام في اليابان، ويتميز بنكهته الحلوة والفريدة. يُزرع في ظروف مناخية معينة في مدينة يوباري، مما يجعله نادرًا ومطلوبًا بشدة في الأسواق. تعد المزادات الأولى للفاكهة في اليابان حدثًا مهمًا حيث يتنافس المشترون للحصول على الفاكهة الطازجة والفاخرة بأعلى الأسعار، مما يعكس التقدير الكبير لهذه المنتجات الزراعية في الثقافة اليابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)